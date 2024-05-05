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الأحد 05 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

QNB الأهلى يدعم انطلاق المتفوقين فى الجامعات التكنولوجية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أطلق QNB الأهلى، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، المرحلة الجديدة لمبادرة «تكافؤ» بتقديم منح دراسية لـ 70 طالبًا متفوقا فى جامعة بنى سويف التكنولوجية تشمل التغطية الكاملة لجميع مصاريفهم الدراسية.

أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذى لـ QNB الأهلى، عن تقديره لهذا التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ودورها الهام فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، تماشيًا مع برامج البنك فى مجال المسؤولية المجتمعية وإيمانًا منه بأهمية الاستثمار فى الانسان ودعم ثقافة التميز والابتكار.

أكد هانى عبدالفتاح، الرئيس التنفيذى لصناع الخير، أن المؤسسة بادرت منذ انطلاقها بتطوير قطاع التعليم لاسيما فئة الطلاب المتفوقين، لافتًا إلى أهمية مواصلة التعاون المشترك مع QNB الأهلى الذى اشتملت المرحلة الأولى منه على توزيع 400 منحة دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين، بما يدعم سوق العمل لاحقًا بأفضل المهارات.

 

الجريدة الورقية