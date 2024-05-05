صور.. استعدادت حدائق القناطر الخيرية لاستقبال زوار أعياد الربيع

انتهت إدارة ري القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، من كافة الاستعدادات لاستقبال الزوار من المواطنين والأسر للاحتفال بعيد شم النسيم من خلال إجراء الصيانة اللازمة وأعمال التطوير بباقي الحدائق على ضفاف نهر النيل بفرعيه.

حيث تتربع حدائق القناطر الخيرية على رأس الحدائق التي تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين، للاستمتاع بجمال الماضي وعراقته، وتضم تلك الحدائق الكثير والكثير من الأشجار التاريخية والتي يتخطى عمرها الـ 150 عاما، وهذا ما أكد على المواطنين والأسر من مختلف المحافظات التي تخطى عددها 5 محافظات من كثرة الإقبال على حدائقها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.



أن حدائق القناطر الخيرية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم في السابعة صباحا وحتي الساعة العاشرة مساء، حيث تألقت الحدائق في ثوبها الجديد بعد أعمال التطوير التي طالت الحدائق التي تشملها القناطر الخيرية ومنشأة القناطر، تحت إشراف وزارة الري والموارد المائية.

كما تم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية.

مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، وتم الانتهاء من تطوير حديقة المركز الثقافى بمساحة 9 أفدنة.

وايضا حديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وأيضا حديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر.

وتم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

كما أنه يجرى حاليا عمل ملعب خماسي بحديقة أبو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.