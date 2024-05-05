انطلاق فعاليات تأهيل حجاج الجمعيات بالقليوبية

أعلن إمام فوزي وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، انطلاق فعاليات تأهيل حجاج الجمعيات الأهلية لأداء مناسك الحج، وتوضيح تفاصيل ومراحل السفر إلى الأراضي المقدسة لتأدية الفريضة في سهولة ويسر، حيث استعرض اللقاء التعارف بين المشرفين على مستويات حج الجمعيات وحجاج كل مستوى وتجهيز بطاقات التعارف ومناقشة البرنامج إداريا ودينيا.

التعريف ببرنامج الرحلة إداريا ودينيا..

و أن اللقاء تم في إطار توجيهات الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن ورئيس المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث عقد الاجتماع الأول لحجاج المستوى الأول والثالث من حجاج محافظه القليوبية، بنسبة حضور تخطت 95 % من حجاج المستويين.

وأكد مصطفى عبد الحميد فرج مشرف المستوى الأول، أن اللقاء شهد قيام الحجاج بملء بطاقات التعارف، وكان له الأثر الطيب في قلوب الحجاج، حيث تم التعريف ببرنامج الرحلة إداريا ودينيا، وكل ما يشمل الرحلة من بداية السفر إلى الأراضي المقدسة حتى العودة إلى مصر، حيث قدمت هيئة الإشراف التهنئة للحجاج، متمنية أداء الفريضة بكل سهولة ويسر، والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام.

التوعية الصحية والإرشاد الديني..



أوضح الدكتور مصطفى حجاج مشرف المستوى الثالث، أنه جرى التنبيه على الحجاج بالالتزام بالتعليمات من الفرق المسؤولة عن التوعية الصحية والإرشاد الديني، مشيرا إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم والعناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج.

يذكر أن وزارة التضامن تتيح 3 برامج لحجاج الجمعيات الأهلية في مختلف المحافظات كالتالي:

- المستوى الأول 5 نجوم في ساحة الحرمين على بعد 200 متر تقريبا.

- المستوى الاقتصادي الأول بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي، و300 متر من الحرم النبوي.

- المستوى الاقتصادي الثاني في فنادق تبعد 1500 متر من الحرم المكي، و300 متر من الحرم النبوي الشريف.