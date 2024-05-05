حقيقة غلق سائق شركة نقل باب السيارة على سيدة ورفض إنزالها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن إدعاء صاحبة الحساب بأنه حال استقلالها سيارة تابعة لأحد التطبيقات لتوصيلها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول- حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة حول قيمة الأجرة قام على إثرها السائق بغلق باب السيارة ومحاولة اختطافها ورفضه إنزالها من السيارة.

بالفحص تبين عدم تحرير ثمة محاضر بالواقعة، وأمكن التوصل لمالكة الحساب وبالتواصل معها أفادت بعدم صحة إدعائها وأن حقيقة الواقعة حدوث مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة حول قيمة الأجرة ولا يوجد ثمة تعدى منه وأضافت بقيامها بحذف المنشور المشار إليه، وقيامها بنشر منشور آخر يفيد بإنتهاء الخلاف .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر محمد البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة محمد حسن بودي، وأمانة سر أحمد عياش، تأجيل محاكمة 3 أشخاص بينهم ربة منزل بتهمة قتل شخص باستخدام أواني الطهي إثر مشادة كلامية، لجلسة 19/5/2024 لانتداب الطبيب الشرعي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35376 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2815 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أشرف ع ف"، 44 سنة، عاطل، مقيم الخصوص، و"نجاح ر أ"، 63 سنة، بدون عمل، مقيمة الخصوص القليوبية، و"عبد العزيز ع ف"، 19 سنة، جامع خردة، مقيم أبو زعبل بالخانكة، لأنهم في يوم 17 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهمين الأول والثانية قتلا عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه "أحمد محمد سعد".

وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم تعديا عليه بأن أشهروا أداة "أواني طهي" كانت بحوزتهم، وسددوا له عدة ضربات بعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان احتجزا المجني عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بدنياً بتقييده وتوثيقه وتقييد حركته وتخديره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازا وأحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "أواني طهي، حبل"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الثالث أخفى جثة المجني عليه أحمد محمد سعد دون إخطار جهات الاختصاص دون الكشف عليها وتحقيق حالة الموت أو أسبابه على النحو المبين بالأوراق.

تعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات المقدم أحمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، قيام المتهمين الأول والثانية، بقتل المجني عليه عمداً بأن احتجزوه بمنزله وعذبوه بدنياً بتكبيل يديه ودس مخدر له بالطعام وحال إفاقته، إنهالا عليه ضرباً محدثين إصابته التي أدت لوفاته، وقام المتهم الثالث بإخفاء الجثمان بمسكنه لحين استخراج تصريح الدفن قاصداً إخفاء الجريمة وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على نحو ما شهد به.