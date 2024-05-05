الأمن يكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ،الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر فقد أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم السبت، بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار حريق أعلى سطح بعقار بالمهندسين، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن الحريق كان بالطابق الاخير دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد الحريق.



وتبين من التحريات أن الحريق نشب في اعلي سطه بعقار سكني بمنطقة المهندسين، ودفعت قوات الحماية المدنية فور تلقيها البلاغ بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت من إخماد الحريق.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السطح به مخزن قطع غيار دائم التخزين بها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بوزارة الداخليه بلاغ يفيد باندلاع حريق أعلى سطح مخزن لقطع الغيار، وعلى الفور هرعت الحماية المدنية إلى مقر الحريق، مدعمين بسيارات أطفاء، وتم فرض سياج أمني حول الحريق لمنع امتداد كرات اللهب إلى العقارات المجاورة.

من جانبها تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع اعلى سطح مخزن لقطع الغيار بمنطقة العجوزة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كما قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ا س.ص." عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش، بدائرة المركز وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.