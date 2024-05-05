مستشفيات شمال سيناء تستقبل 44 جريحا ومصابا فلسطينيا

استقبلت محافظ شمال سيناء، اليوم الاحد، 757 مسافرًا فلسطينًا ومصريًا واجنبيًا من الجرحي والمرضي والمرافقين الفلسطينيين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية وأصحاب الاقامات الخارجية والوفود التضامنية.



وأفاد مصدر مسؤول في شمال سيناء، إنه يجري استقبال 44 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية في محافظة شمال سيناء وعدد من محافظات الجمهورية، بجانب 80 مرافقًا لهم.



كما أكد المصدر على استقبال عدد 400 فلسطينيًا ممن يحملون اقامات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بجانب استقبال43 من أصحاب الجوازات الأجنبية و190 شخصًا من أصحاب الجوازات المصرية.

وأشار المصدر إلى أن مصر استقبلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 5 آلاف مصابًا ومريضًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 6آلاف مرافقا، إضافة إلى عبور 29 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 6 آلاف مصريًا من العالقين بالقطاع.