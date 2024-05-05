ما علاقة الفصام بعدم الإنجاب؟.. أطباء يكتشفون مفاجأة

حذرت دراسة أمريكية من أن هناك تقريبًا 74 مشكلة صحية مرتبطة بعدم الإنجاب في مراحل لاحقة من الحياة عند تشخيصها في سنوات الشباب.

أمراض مرتبطة بعدم الإنجاب

ووفقًا لما نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت الدراسة أن مشاكل الصحة النفسية، مثل إدمان الكحول والفصام، تؤثر بشكل كبير على القدرة على الإنجاب لدى الرجال في سنوات العشرين.

وفيما يتعلق بالنساء، يبدو أن الأمراض المناعية الذاتية والالتهابات، مثل التصلب المتعدد وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2، يمكن أن تؤثر سلبًا على قدرتهن على الإنجاب عندما يتم تشخيصهن في سنوات الشباب.

القائمة الطويلة التي تمت دراستها تضم 74 حالة مختلفة تزيد من احتمالات العقم لدى الرجال والنساء في مراحل لاحقة من الحياة. وتشمل هذه القائمة مجموعة متنوعة من الاضطرابات النفسية والجسدية، مثل الفصام والشلل الدماغي، إلى جانب مشاكل الإدمان على الكحول والمخدرات واضطرابات الشخصية.

تشير الدراسة أيضًا إلى أن هناك عوامل معينة تؤثر بشكل كبير على القدرة على الإنجاب في المستقبل، مثل العيوب الخلقية والاضطرابات التي يعاني منها الشخص منذ الولادة، بالإضافة إلى مشاكل الصحة العقلية والاضطرابات التي تؤثر على الجهاز العصبي.

تم تحليل بيانات ما يقرب من 1.4 مليون امرأة و1.1 مليون رجل ولدوا في فترة زمنية محددة. ووجد الباحثون أن النساء اللواتي تم تشخيصهن بالسمنة في سنوات الشباب كانت أكثر عرضة للعقم بالمقارنة مع النساء اللواتي تم تشخيصهن في سنوات البلوغ المبكر.

وفيما يتعلق بالرجال، كانت المشاكل العقلية هي الأكثر تأثيرًا، في حين كانت المشاكل الأيضية والغددية، مثل مرض السكري، تؤثر بشكل كبير على قدرة النساء على الإنجاب.

تعليقًا على النتائج، قالت الدكتورة أندريا جانا، مديرة معهد الطب الجزيئي بفنلندا: "تمهد هذه الدراسة الطريق لفهم أفضل لحالة العقم من خلال تقييم دور العديد من الأمراض في الحياة المبكرة".

من جانبه، أشار الدكتور أوكسينغ ليو، المعد الرئيسي للدراسة، إلى أن عوامل متعددة تسهم في زيادة معدلات عدم الإنجاب في جميع أنحاء العالم، وأن تأجيل الإنجاب يمكن أن يزيد من خطر العقم.