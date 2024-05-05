شوط أول سلبي بين الزمالك وسموحة

أنتهى الشوط الأول بين الزمالك وسموحة بالتعادل السلبي دون أهداف المقام على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



سيطر الزمالك على معظم مجريات الشوط الأول وسط محاولات من أجل تسجيل الهدف الأول لكن دون جدوى، حاول لاعبو سموحة استغلال الفرص عند الحصول على الكرة والتقدم إلى منطقة جزاء الأبيض دون خطورة تذكر سوى في بداية المباراة بعدما سقط الفلسطيني حمد بشكل مفاجئ ليخطفها سريعا حسام حسن ويحاول استغلال الموقف لكنه سقط.



وفي الدقيقة 17 يتوغل طارق علاء لاعب سموحة إلى داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم أرسل تمريرة أمام المرمى مرت بدون خطورة على المرمى.



حاول عبدالله السعيد تسجيل الهدف الأول بعدما توغل إلى منطقة جزاء سموحة وراوغ أكثر من مدافع لكن نجح دفاع سموحة في تشتيت الكرة.

واصل لاعبو الزمالك استحواذهم على الكرة لكن دون خطورة وسط تمريرات من ناصر ماهر والسعيد، وفي الدقيقة 43 محاولة من أبوبكر ديابي لاعب سموحة الذي يسدد الكرة بقوة أمام منطقة الجزاء لكنها تصطدم في نداي.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – سيف جعفر .

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين و أحمد رفاعي وعمر جابر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد مصطفى "زيزو" وناصر منسي.

