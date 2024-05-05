لبيب ومجلس الزمالك يدعم الأبيض في مباراة سموحة

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوة أمين الصندوق وأحمد سليمان وعمرو أدهم وحسين السيد ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة النادي على التواجد في ستاد برج العرب، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة سموحة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



وكان جوميز أعلن تشكيل الزمالك أمام سموحة وجاء كالتالي:



في حراسة المرمى : محمد عواد.

في خط الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة.

في خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – سيف جعفر .

في خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا.



ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من:

معاذ علاء الدين و أحمد رفاعي وعمر جابر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد مصطفى "زيزو" وناصر منسي.

