الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لبيب ومجلس الزمالك يدعم الأبيض في مباراة سموحة

حسين لبيب
حسين لبيب

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوة أمين الصندوق وأحمد سليمان وعمرو أدهم وحسين السيد ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة النادي على التواجد في ستاد برج العرب، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة سموحة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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الليلة.. الزمالك في مهمة صعبة أمام سموحة بالدوري


وكان جوميز أعلن تشكيل الزمالك أمام سموحة وجاء كالتالي:
 

في حراسة المرمى : محمد عواد.
في خط الدفاع : إبراهيما نداي  – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة.
في خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – سيف جعفر .
في خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا.
 

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من:

 معاذ علاء الدين و أحمد رفاعي  وعمر جابر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد مصطفى "زيزو"  وناصر منسي.
 

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