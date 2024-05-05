"أنتي الأهم" تهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد

نشرت حملة “أنتي الأهم” على صفحتها الرسمية تهنئة إلى أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأكدت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لحملة أنتي الأهم أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاخر المجيد، أعاده الله على مصر وشعبها بالخير والسلام والمحبة.. مهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأضافت الفخراني أن نتمنى من الله أن يكون هذا العام نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله.

احتفال أقباط مصر بأعياد القيامة

وأكدت أنه في ظل احتفال أقباط مصر بأعياد القيامة وسط مظاهر من البهجة على أرض المحبة والسلام، أرض الديانات والثقافات والحضارات، نفتخر أن نسجل بعض مظاهر الوحدة الوطنية في بلدنا الحبيب ونحن نحتفل مع أشقاء الوطن بعيدهم، منطلقا من رسائل الرئيس السيسي الذى دائما ما تعزز هذه الوحدة الوطنية وتعمل على ترسيخها خاصة أن الرئيس السيسي أول رئيس للجمهورية يحرص على تهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم احتفالات عيد الميلاد من داخل الكاتدرائية لتصبح هذه التهنئة من أهم الطقوس التي ينتظرها ملايين المصريين، ومنتظرين رسائله في ظل عالم متغير ويشهد تحديات كبيرة جراء ما يحدث من أزمات وصراعات خاصة ما يدور في فلسطين والعدوان الإسرائيلي على غزة بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية جراء موجة التضخم الكبيرة التي باتت تأثيراتها صعبة على كافة الاقتصاديات خاصة النامية.

واختتمت نوران خليل المتحدث الإعلامي لحملة أنتي الأهم أن من أروع المشاهد هو رؤية الإنسان للمكانة المتميزة التي وهبها له خالقه، تلك المكانة التي برزت بوضوح في عيد القيامة.