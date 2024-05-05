وزير الثقافة الأسبق: طه حسين لم يكن كاتبًا عاديًا.. وأكثر من تيار يحمل عداءً تقليديًا له.. فيديو

علق حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، على حديث الروائي يوسف زيدان؛ عن المفكر الراحل طه حسين وقوله لجملة «أنا أهم من طه حسين».

وأوضح حلمي النمنم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الموضوع بات منتهي بشكل كبير بعد توضيح الآراء بين الطرفين، وتوضيح الروائي يوسف زيدان للأمر كان مهمًا لهذه الواقعة.

وأردف وزير الثقافة الأسبق: «كان من الضروري أن يدافع يوسف زيدان عن وجهة نظره وحديثه عن طه حسين، ففي مجال الفكر؛ يتم تقييم المفكرين من خلال مشروعهم وأفكارهم، ولا يوجد شخص أهم من شخص بكم الأعمال، حيث أن الدكتور طه حسين لم يكن مجرد كاتب يصدر كتب فحسب، بل كان مشتبكًا مع الواقع»

وأشار الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إلى أن المفكر طه حسين مستمر حتى الآن في الآذهان، وكتبه يتم تداولها بين القراء والمفكرين، للاستفادة من طريقة أفكاره وسرده للقصص والروايات.

وأكمل وزير الثقافة الأسبق: «طه حسين أكثر المفكرين الذين تعرضوا إلى لغط شديد في مصر، وهناك أكثر من تيار يحمل عداء تقليدي لطه حسين، وهم كل التيارات الرجعية والتقليدية والمحافظة».

واختتم حلمي النمنم حديثه: «مينفعش نقول طه حسين أو عباس العقاد أهم، ولا أم كلثوم أو عبدالحليم حافظ أهم، فكل واحد لديه مشاريع خاصة به وأفكار يتم تقييمه على أساسها دون تحديد الأفضلية بالأهمية».



