تشكيل سموحة أمام الزمالك.. حسام حسن في الهجوم
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، عن تشكيل مواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
ويقود حسام حسن تشكيل سموحة الرسمي أمام الزمالك، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد.
تشكيل سموحة أمام الزمالك
حارس المرمى: الهاني سليمان.
خط الدفاع: أبو بكر ليادي - بركات حجاج - جاستين آرثر - طارق علاء.
خط الوسط: دوكو دودو - عمرو قلاوة - كناريا - إسلام جابر - أحمد خالد.
خط الهجوم: حسام حسن.
بينما يأتي على مقاعد البدلاء كل من:
محمد أشرف - محمد المغربي - لحسن دهدوه - محمد سعيد مكرونة - مصطفى البدري - فادي فريد - ميدو - جونيور أجايي - الحبيب أحمد حسن.