حفنة كلام

الأحد 05/مايو/2024 - 07:00 م 5/5/2024 7:00:56 PM

«مَن غير مصر يستحقُّ؟» هكذا أنهى د. على بن تميم رئيس مركز أبوظبى للغة العربية كلمته فى افتتاح المؤتمر الدولى للنشر العربى والصناعات الإبداعية الذى عُقد بأبوظبى جامعا الناشرين وصانعى المحتوى والمفكرين وكان أبرزهم الخبير الاقتصادى المصرى العالمى الدكتور محمد العريان الذى بدأ الجلسة الافتتاحية بقوله «أنا فلاح مصري»ويشارك فى جلسة حوارية مثمرة معالى محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبى، ويعلن الدكتور على بن تميم اختيار مصر ضيف شرف معرض أبوظبى الدولى للكتاب فى دورته الثالثة والثلاثين الذى يقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والذى افتتحه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد نائب رئيس ديوان الرئاسة وينظمه مركز أبوظبى للغة العربية لتكون أول دولة عربية فى تاريخ المعرض تُختار ضيف شرف المعرض ويختار نجيب محفوظ شخصية المعرض المحورية ويتحول المعرض إلى مظاهرة فى حب مصر، الندوات الأدبية والنقدية والفنية ورموز مصر الثقافية يتجولون فى عقول زائرى المعرض؛ هنا حرافيش نجيب محفوظ وهنا قهوة الفيشاوى ومجدى يعقوب وصابر عرب وهانى شنودة ويوسف القعيد ورانيا يحيى وخفة دم أحمد حلمى، هذا الحضور البهى للدكتور أحمد بهى الدين والهيئة العامة للكتاب وجنودها المجهولين الذين سهروا الليالى ليخرج هذا العرس الثقافى يليق باسم مصر وقد عبرت الدكتورة نيفين الكيلانى بحضورها وكلماتها عن شكر الإمارات العربية حكاما وشعبا على هذا الاختيار وهذه الحفاوة المبهرة التى تليق بشعب الإمارات وكرمه المعهود؛وعبّر معالى الشيخ سالم بن خالد القاسمى وزير الثقافة الإماراتى عن تقديره واعتزازه بمصر، وتحدث سعادة شريف عيسى سفير مصر بالإمارات عن عُمق العلاقات المصرية الإماراتية؛ أتجولُ بالمعرض لأجد مصر تمشى معى نقادا وفنانين وأدباء وإعلاميين ومن حضر من غير المصريين بندوات المعرض يتحدث عن مصر وعن نجيب محفوظ، كم كنت أتمنى أن ينقل الإعلام المصرى هذا الحب لمصر الذى عبّر عنه شيوخ الإمارات ووزراؤها ومثقّفوها وشعبها، هنا منصة طيبة ومنف وشوارع القاهرة وحواريها وصفحات كتب العالم. وكم يعتز د.على بن تميم، رئيس مركز أبوظبى للغة العربية بمصر قائلا «على امتداد التاريخ لعبت مصر دورًا فاعلًا فى إثراء برنامج معرض أبوظبى الدولى للكتاب وخدمته من خلال مبادرات ملهمة وأسماء كبيرة قدّمتها للساحة الثقافية العربية، فهى من روّاد العمل الإبداعى على مختلف الصُّعد؛ أدبيًا وفنيًا وفكريًا ومعرفيًا» إنها مصر التى حضرت بتاريخها وحضارتها وثقافتها وفنونها فهى الأقرب لزايد الخير وأبنائه ألم يقل عنها الشيخ زايد رحمه الله: «مصر هى القلب»

مختتم الكلام:

قال الشاعر معالى عبدالله بلحيف النعيمي:

وزُيّنَتْ فى بلادى كلُّ زاويةٍ

عطرٌ يفوحُ، وترحابٌ بمًنْ قدموا

أهلُ الديارِ وخلَّانٌ بنا وصفُوا

نحنُ الضيوفُ، وهمْ مِن بيننا الكرمُ

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