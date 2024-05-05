غدا.. كرنفالات وماراثون بالإسكندرية احتفالا بأعياد الربيع

صرح الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، إن الاحتفالية تتضمن تخصيص موكب سيارات مكون من 18 سيارة مزينة بالورود متعددة الألوان والاشكال، تسير في موكب بطول الكورنيش، فضلا عن تسيير الأتوبيس ذو الطابقين الشهير بالمدينة، ليتوسط الموكب ويقله محافظ الإسكندرية.

وأوضح «عبدالرازق»أن برنامج الاحتفالية يتضمن البداية بمعرض الزهور في الساعة 9 صباحًا بحديقة الكمين امام كارفور، والساعة 10 ص، انطلاق موكب السيارات المزينة بالزهور من امام كارفور، بطريق قنال السويس وطريق الكورنيش وصولًا لشاطئ ستانلى،وسط الاسكندرية، على أن يتم في الساعة 1 ظهراً تنظيم الاحتفالية الرئيسية بمشاركة الإدارات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وشركات الخدمات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى وبحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأشار إلى أنه تم تخصيص 18 سياراة يتم تزيينها بالورود المتنوعة وعلم مصر، لنمر بطول كورنيش الاسكندرية احتفالاً بالمناسبة، بالاشتراك مع أكثر من 25 جهة من الهيئات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمجتمع المدنى السكندرى.

وفى شأن متصل، يجرى تزامناً مع الاحتفالية، تنظيم ماراثون الدرجات الهوائية من امام بوابة الماراثون التاريخية لإستاد الإسكندرية الرياضي ضمن مبادرة «شوف بنفسك»، وهى جولة درجات وتصوير في اقدم شوارع التاريخ لإظهار جماليات أعظم شوارع العالم بعد تطويره مؤخرا بعروس البحر المتوسط .

وتبدأ الجولة بأحياء انطلاق شعلة الماراثون من بوابة الماراثون التاريخية في استاد الاسكندرية التاريخى، ثم تتجه إلى سور الإسكندرية القديم (حدائق الشلالات) لتبدأ من أول شارع فؤاد لتمر أول بمتحف الاسكندرية القومى ثم الاستمتاع بمباني شارع فؤاد القديمة للوصول إلى مدخل حى كوم الدكة التاريخى، ثم ساحة المتحف اليونانى الرومانى وأولى الانجازات العظيمة في التطوير، لتتحرك الجولة بعد ذلك إلى ممشى النبى دانيال وصولاً إلى ميدان محطة مصر، ثم الانتهاء داخل استاد الإسكندرية مرة أخرى.