لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم ، داخل مغارة جبلية في منطقة صحراوية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد وذلك بحثا عن الاثار وتوالت النيابة التحقيق .

ماتوا بحثا عن المساخيط .. مصرع 3 أشخاص داخل مغارة جبلية بالوادي الجديد

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول 3 جثث لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين مصرع كل من محمد.ر.ع، 38 عامًا، من محافظة سوهاج، سامي.م.ع.م، 38 عامًا ومقيم مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، أشرف.م.ع.ب، 36 عامًا ومقيم محافظة سوهاج، وذلك بسبب سقوطهم في نفق وحفرة وانهيار جبلي عليهم داخل مغارة بمنطقة صحراوية على بعد 10 كم من محور الفرافرة – ديروط، خلال بحثهم وتنقيبهم عن الآثار.

وجرى نقل جثث المتوفيين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مهندس يحاول اختطاف فتاة والأخيرة تلقي بنفسها من السيارة بصحراوي كرداسة

أمرت جهات التحقيق المختصة بحجز مهندس حاول اختطاف فتاة تربطه بها علاقة عاطفية بسيارته والتعدي عليها بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة كرداسة، ما دفعها للإلقاء بنفسها من السيارة هربا منه ، 24 ساعة لحين ورود تحريات حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مهندس حاول خطف فتاة تربطه بها علاقة عاطفية داخل سيارته بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة كرداسة .

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من فتاة 22 عاما، حررت محضرا ضد شاب، 30 عاما، تعرفت عليه عن طريق التواصل الاجتماعي منذ شهر واتفقوا على التقابل في كافية للتعرف علي بعضهما أكثر.

وعقب انصرافهما استقلت المجني عليها معه سيارته وفي أثناء ذلك حاول التحرش بها على الطريق إلا أنها رفضت فقام بالتعدي عليها وضربها مما تسبب في إصابتها وقامت بالقفز من السيارة، وقام المتهم بسرقة حقيبتها وهاتفها، ولاذ بالفرار

وبينت التحريات أن المتهم مهندس ميكانيكا، وأنه حاول اختطف الفتاة والتعدي عليها، وبمواجهته بالواقعة اعترف بارتكاب الواقعة وأنه بعد قفز الفتاة من السيارة تخلص من هاتفها حقيبتها الخاصة بنفس الطريق حيث عثرت أجهزة الأمن على الهاتف محطم بالكامل كما تم العثور على الحقيبة بجانب الطريق.