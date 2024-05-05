الإجراءات والأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء بمحافظة القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة والبالغ عددها ٣٧ مركزًا لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024 .

ويأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة والتي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .

متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة



ووجه محافظ القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.



وأضاف محافظ القاهرة انه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.



وشدد محافظ القاهرة على الأحياء بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد شدد علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة برفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع من خلال تكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع وتوافر كافة الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء .

وطالب محافظ القاهرة مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بعدة حملات خلال الأسبوعين الماضيين على الأسواق تمكنت خلالها من ضبط ٢٧ طن و٧٧ كجم رنجة وفسيخ وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، كما تم ضبط ١٩ طن و٩٩٨ كجم لحوم ودواجن ، ومصنعات ، وكبدة، غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٨٩ محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم حفاظًا على صحة المواطنين .