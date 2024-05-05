كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد

شهدت مختلف كنائس محافظة الإسكندرية احتفالات عيد القيامة المجيد، حيث استقبل القساوسة واباء الكهنة الضيوف والمهنئين من كبار الشخصيات ورموز المحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ولم يقتصر الامر على الكنيسة المرقسية الخاصة بالمقر البابوى فحسب وإنما أمتد الامر الى مختلف الكنائس بمختلف الطوائف القبطية.

واستقبل الضيوف بكنائس الانبا موسى وسانت كاترين و كاتدرائية القيامة للاقباط الكاثوليك بحضور القمص انطونيوس غطاس وكيل البطريركية والقمص يوحنا جورج وكتدرائية القديس مرقص الاسقفية، وكان من بين الضيوف البديوى السيد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ومحمد أبو هندية وممثلى النادى النوبى العام وكذلك القيادات الامنية وذلك على هامش الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

يذكر أن جموع الاقباط قد أحتفلوا في الإسكندرية، (الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت)، بعيد القيامة المجيد، مساء أمس وصباح اليوم الأحد، حيث تولى رعاة الكنائس خدمة القداسات الإلهية احتفالًا بعيد القيامة المجيد، وسط حضور شعبي مكثف وإجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة.

وتولت فرق الكشافة في كاتدرائية الإسكندرية والكنائس، مهمة تنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى الكنائس، وذلك إلى جانب أفراد أمن الكنائس.

وترأس وكلاء البطاركة خدمة القداسات الإلهية في كنائسهم، حيث صلى قداس العيد في الكنبسة الإرثوذكسية، القمص إبرام إميل، اوكيل البابوي في الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى، نائبًا عن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فيما صلى القمص أنطونيوس غطاس، الوكيل البابوى الكاثوليكى الصلاة في كاتدرائية القيادمة، نيابة عن البطريرك ابراهيم اسحق سدراك، وترأس البابا ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الإرثوذكس الصلاة في كنيسة سيدة النياح في المنشية، كما ترأس الصلاة القس الدكتور راضى عطا الله اسكندرى، في كنيسة العطارين الإنجيلية.

وترأس القمص رويس مرقس، راعى كنيسة السيدة العذراء والقديس مارجرجس بغبريال بالإسكندرية، الوكيل البابوى السابق قداس العيد، في كنيسته وشاركه الصلاة الآباء كهنة الكنيسة، وسط حضور شعبي وكهنوتى لافت.

وأعلن القمص رويس، إن الأعياد الدينية فرصة عظيمة لزيادة التلاحم والتناغم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، مؤكدًا أن ما يحدث من تزاور بين المصريين في الأعياد والمناسبات الدينية، يؤكد الوحدة الوطنية في مصر، وأن الجميع على قلب رجل واحد ضد أي تحديات داخلية وخارجية.