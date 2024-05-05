لبس عباية وطرحة علشان يهرب.. نص التحقيقات مع مدرب جيم في واقعة مقتل سيدة على يد طليق ابنتها

تواصل جهات التحقيق ، التحقيقات في القضية التي حملت رقم 2495 لسنة 2024 بواقعة مقتل سيدة على يد طليق ابنتها محمد.س والمعرف إعلاميا بمدرب جيم العمرانية، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما لرفضها عودته لطليقته التي انفصل عنها منذ عدة أشهر، بعدما صورت العلاقة الزوجية بينهما وأرسلتها لشخص آخر كانت علي علاقة به، لينهي الأخير حياتها داخل شقتها ويتركها غارقة بدمائها ويلوذ بالفرار.

وأوضحت التحقيقات أن مدرب الجيم المتهم بقتل حماته بالعمرانية كان تزوج من ابنة المجنى عليها وتدعى شيماء شحاته وحدث بينهما خلافات أسرية لشكوكه في سلوكها وأنها على علاقه عاطفيه بأحد الأشخاص فحدث بينهما خلافات الا أنه بتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجنى عليها لمحاوله حل تلك الخلافات الأسرية وارجاع طليقته.

وأضافت التحقيقات، بواقعة مقتل سيدة علي يد مدرب جيم بالعمرانية، أن الشقة كانت مفتوحة فقام بدخول الي الشقة، وتقابل مع المجنى عليها وكانت بمفردها وصار بينهم حديث وعتاب محاوله منه لإرجاع طليقته لعصمته مره أخرى وأثناء ذلك حدث بينهم مشادة كلامية، فقام بالتعدي عليها بالضرب فسقطت أرضا على ظهرها بدورة المياه.

وتابعت التحقيقات في واقعة قاتل حماته، أن المجني عليها استغاثت بالجيران فقام على الفور بأخذ سكين من المطبخ وسدد لها ضربه طعنيه في منتصف الرقبة وأخرى قطعيه أسفل الذقن من الجهة اليسرى قاصدا إزهاق روحها، ثم تركها تنزف حتى أن تأكد أنها فارقت الحياة، وقام بارتداء عباءة خاصة بالمجنى عليها وإيشارب على رأسه محاولا التخفي أثناء خروجه من مسكن المجنى عليها، وعقب خروجه من العقار وابتعاده عن المنطقة محل سكن المجنى عليها قام بخلع تلك الملابس الخاصة بالمجنى عليها وألقاها بالطريق العام.

قرار جديد في واقعة مقتل عامل علي يد عاطلين في القناطر الخيرية

وفي واقعة اخري ؛ امرت جهات التحقيق بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بحبس عاطلين لاتهامهم بقتل عامل بطعنات متفرقة بالجسد وإلقاء الجثة بأحد المصارف المائية بدائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وكانت قد كشفت مباحث مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، غموض العثور على جثة عامل ملقاة في أحد المصارف المائية بدائرة المركز حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين قام بطعن المجني عليه في مشاجرة نشبت بينهم إثر خلافات بينهم وقاما بإلقاء جثة المجني عليه في المصرف وألقى القبض على المتهمان وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ورود بلاغ للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، بورود معلومات للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بالعثور على جثة شخص بإحدى المصارف المائية بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة.

تم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين وتم إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما والمجنى عليه بسبب خلافات تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدي عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

قرار جديد بشأن انتشال جثة شاب لقي مصرعه بترعه الإسماعيلية بالخانكة

كما امرت جهات التحقيق بالقليوبية، بايداع جثة شاب مجهول الهوية، لقي مصرعه في مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة ،بمحافظة القليوبية، الي مشرحة مستشفى الصحة النفسية والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة الجثة للتوصل لأهليته، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى لعمليات النجدة بالعثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية لمكان الحادث، وتم انتشال الجثمان، ونقله بمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، يرتدى كافة ملابسه، وعثر عليها بواسطة الأهالى بالمنطقة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.