مركز ضمان الجودة بجامعة قناة السويس ينظم زيارات محاكاة لكليات العلوم

في إطار الدعم الفني الذي يقدمه مركز ضمان الجودة بجامعة قناة السويس؛ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برفع درجة الاستعداد القصوى داخل الكليات والبرامج الدراسية المتقدمة لتجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال شهر مايو الجاري.

قام مركز ضمان الجودة بإشراف عام الدكتور حمدي عطا الله مدير المركز بتشكيل فرق زيارات محاكاة لكل من كلية الصيدلة، وبرنامجي علم الحيوان والبيوتكنولوجيا البحرية بكلية العلوم، وست برامج بكلية الزراعة ( تكنولوجيا الأغذية، الإنتاج الحيواني، الثروة السمكية، وقاية النبات، البساتين، الهندسة الزراعية).

هذا وقد تم تشكيل فريق المراجعة من نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ذوي الخبرة لمراجعة الوثائق في كل برنامج، وعقد لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري والطلاب.

كما شملت الزيارات تفقد المباني والمكاتب الإدارية وقاعات المحاضرات، المعامل، الورش، المزارع، العيادات الطبية، المكتبة، الكنترولات.

وفي نهاية كل زيارة قام الفريق بالاجتماع مع العمداء، ومديري البرامج، وتقديم تقرير مُفصل عن نتائج الزيارة.