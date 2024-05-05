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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حافلة الزمالك تصل ستاد برج العرب

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد برج العرب، استعداداً لخوض مباراة سموحة، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.           

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ليفربول يُراقب موهبة الدوري الإسباني

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

قائمة الزمالك لخوض اللقاء، مكونة من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد. 

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد رفاعي - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" - سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر -  إبراهيما نداي - أحمد مصطفى "زيزو".

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