الاحتلال: إطلاق 65 صاروخا من جنوبي لبنان على شمال إسرائيل

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إطلاق 65 صاروخا من جنوبي لبنان في الاستهداف الأخير على شمال إسرائيل،وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

مصرع 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان





وفي سياق آخر، لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت ميس الجبل جنوبي لبنان، السبت.

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل هجمات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل يومي تقريبا، منذ بدأت حرب غزة في أكتوبر الماضي، في تصعيد أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

ومنذ أكتوبر من العام الماضي، نزح الآلاف على جانبي الحدود من جراء تبادل القصف بين الجانبين.

من ناحية أخرى أرسل أكثر من 600 من آباء وأمهات الجنود الإسرائيليين، الذين كانوا على الجبهة منذ بداية حرب غزة، رسالة إلى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، السبت، يطالبون فيها الجيش بعدم شن هجوم بري على رفح جنوبي القطاع.

وحسب صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، فإن الرسالة وجهت أيضا إلى عضوي مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

وجاء في الرسالة: "بحسب المنشورات الإعلامية لمختلف الخبراء وبشكل عام، فإن دخول رفح لا يمكن أن يكون أقل من مصيدة موت لجنودنا".

وتابعت: "أي شخص ذو حس سليم يفهم أنه عندما تعلنون وتحذرون منذ أشهر من دخول رفح، فإن البعض (في إشارة على ما يبدو إلى حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى في غزة) يعملون على تهيئة الأرض وإلحاق الأذى بالقوات هناك".

واستطرد الآباء والأمهات: "للأسف، ونحن نقول ذلك بكل ما أوتينا من قوة، لم نعد نثق بكم".

وأضافت الرسالة: "بعض الحوادث التي جرت أثناء القتال أودت بحياة جنود وأضرت بصحتهم، لم يمليها الواقع، وعلى الأقل بعض منها كانت لاعتبارات سياسية".