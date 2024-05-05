أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق نشب أعلى سطح عقار وشقة سكنية بمنطقة منطى بدائرة مركز شرطة قليوب، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، كما انتهت من أعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق في شقة سكنية بقليوب



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة قليوب، بنشوب حريق أعلي سطح عقار وشقة سكنية، بدائرة مركز شرطة قليوب.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارتين إطفاء لمكان الحريق، وسيارة اسعاف وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق اعلي سطح عقار بغية حمام وامتدد الحريق إلي شقة سكنية بنفس العقار ثم إلي سطح عقار آخر يوجد به مخلفات، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما تمت أعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

شنق نفسه بالمروحة.. العثور على جثة شاب عشريني داخل منزله بالبحيرة

وفي سياق آخر ، اقدم شاب عشريني بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، على التخلص من حياته بشنق نفسه داخل غرفته بالمنزل، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت المركزي تحت تصرف جهات التحقيق وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، بحالة شنق داخل منزل بقرية أبو السمحا التابعة لذات المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة سعد، م.س،21 عاما، مشنوقا داخل غرفته، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة الاتجار في مخدر التامول بمطروح

وفي سياق اخر ، قررت جهات التحقيق ، حبس 3 عناصر إجرامية القائمين على تجارة مخدر التامول بملايين الجنيهات بمطروح 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضبطت كميات كبيرة من الأقراص المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة عناصر إجرامية بمطروح بقصد الاتجار، وقدرت قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح ممارسة عدة عناصر إجرامية نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازة الأسلحة النارية متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرح لمزاولة نشاطهم الإجرامي.