رئيس جامعة المنصورة يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بالتهنئة إلى الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث ترأس رئيس جامعة المنصورة اليوم وفدا يمثل جامعة المنصورة لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها بمقر المطرانية.

ضم الوفد الدكتورُ محمدْ عبدِ العظيمْ نائبُ رئيسِ الجامعةِ لشئونِ خدمةِ المجتمعِ وتنميةِ البيئةِ، ووفد ممثل لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، واتحاد الطلاب، وأسرة طلاب من أجل مصر.

و بعث الدكتور شريف خاطر التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ،و للأخوة أقباط مصر، وكذلك للكنائس والمطرانيات والإبراشيات بمحافظة الدقهلية، راجيًا الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن روح المحبة والسلام بين أبنائه جميعًا، لكي تنعم مصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار، وأن تبقى مصر دائما وأبدا منبعًا للسلام والمحبة والترابط.

كما أكد رئيس جامعة المنصورة على الروابط القوية ومشاعر الأخوة والتسامح الديني التي تميز الشعب المصري، مشيداً بقيمة المواطنة ودورها في رفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

داعيًا الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن روح المحبة والسلام بين أبنائه جميعًا لكي تنعم مصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

حضر اللقاء القمص ساروفيم وديع وكيل المطرانية والقس غبريال النجاشي سكرتير المطرانية، والقس ميخائيل كاهن بالمطرانية