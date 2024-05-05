وفد أمني يهنئ أسقف عام إيبارشية جنوب الأقصر بعيد القيامة

فى أجواء تعكس روح الإخاء والمحبة أجرى اللواء خالد عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، ووفد من مديرية أمن الأقصر، بزيارة كنيسة العذراء مريم بإسنا؛ وذلك لتهنئة لنيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت، والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وقام باستقبالهم، نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والقمص متاؤس القمص زخاري وكيل المطرانية، والقمص مينا جاد، والقمص تادرس رياض، والقس موسي رشدي، والقس بيشوي القمص شنودة، والقس هارون صموئيل، والقس فيلوباتير سيفين، والقس أبراهيم عبادي، والقس أنجيلوس لطفي، والقس داود سمير كهنة مطرانية إسنا.

وأعرب نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، عن مدي سعادته بزيارة القيادات الأمنية لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد، مؤكداً أن مصر اليوم فى عيد، وأن جميع الشعب المصرى مسلمين وأقباطا يصلون من أجل مصر وازدهارها ومن أجل استمرار الوحدة الوطنية والسلام، مضيفاً أن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهى الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة.