«زكريا»: نعمل على تطوير الأسطولين الجوى والبرى لرفع كفاءة بيئة العمل وتقديم أفضل الخدمات للركاب

مصر للطيران تطور من أسطولها البرى وتضم 37 معدة جديدة للخدمة الأرضية

«فوزى»: المعدات الجديدة تتماشى والمعايير الدولية للسلامة والجودة ومواصفات صديقة للبيئة

فى إطار خطة الناقل الوطنى مصر للطيران نحو التطور والتحديث فى جميع الخدمات المقدمة للعملاء وحرصها على تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو تحقيق طفرة تنموية شاملة فى مختلف المجالات، صرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة تعمل دائماً على تطوير الأسطول الجوى والبرى بما يهدف إلى رفع كفاءة بيئة العمل وتقديم أفضل الخدمات للركاب حيث إن هدفنا الرئيسى هو التحسين المستمر فى الخدمات المقدمة للحفاظ على مكانة الشركة الرائدة ومواصلة المسيرة وتقديم خدمات عالية ومتميزة وآمنة لتوفير الوقت والجهد مع الالتزام التام بأعلى معايير الدقة والجودة الشاملة.

المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

وفى هذا السياق أضاف المهندس إبراهيم فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أنه فى إطار خطة التطوير التى تنتهجها الشركة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة انضمت للشركة عدد 37 سيارة مختلفة الأنواع مقسمة على النحو التالى: عدد ٢١ جرارا لحقائب السفر وعدد ٦ معدة إدارة كهربائية للطائرات وعدد ٤ معدة بوشباك لجر الطائرات وعدد ٦ أوتوبيسات لنقل الركاب داخل المطار وجارٍ استكمال المعدات الجديدة تباعاً.

مهندس إبراهيم فوزى رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية

وأكد فوزى أننا حرصنا فى انضمام المعدات الجديدة أن تتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة وأن تكون بمواصفات صديقة للبيئة والتى تأتى فى إطار خطة الإحلال والتطوير التى تقوم بها شركة الخدمات الأرضية خلال الثلاث سنوات الماضية التى تهدف إلى تغيير بعض المعدات التى تقادمت، وإحلالها بمعدات جديدة لتواكب مستوى خدمات شركات الطيران العالمية فى مجال المناولة والخدمات الأرضية.