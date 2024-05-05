محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" فرحتهم بعيد القيامة المجيد

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أطفال جمعية "بيت الرحمة" المسيحية فرحتهم بعيد القيامة المجيد، وقدم لهم الهدايا العينية، ومبلغ مالي كعيدية، وكسوة العيد، موجها لهم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافق المحافظ، خلال زيارته لجمعية "بيت الرحمة" اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد عمرو أبو سحلي وكيل فرع الأمن الوطني بسوهاج، والعقيد أ.ح وائل أبو القاسم نائب المستشار العسكري، والنائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.