وزارة العمل توعي الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

نظمت مديرية العمل بمحافظة كفرالشيخ، ندوة للتوعية حول الهجرة غير الشرعية، بمقر مركز شباب مطوبس، وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ ، حيث تعتبر قضية الهجرة غير الشرعية من القضايا التي لا تزال تؤرق المجتمع الدولي خاصة في ظل التحولات الدولية والإقليمية التي زادت من تعقدها، وهي مشكلة شديدة الحساسية لكونها تمس جميع شرائح المجتمع، بحيث أصبحت الظاهرة لا تقتصر على الشباب بل امتدت إلى عائلات بأكملها من أطفال ونساء، فضلاً عن كونها ظاهرة متعددة الأبعاد حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية.

واستهدفت الندوة توعية الشباب من أبناء محافظة كفرالشيخ بالتأثيرات السلبية لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومخاطرها على الأرواح والاقتصاد القومي ورؤية التنمية الشاملة مصر 2030 ، ذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل ، لتوعية الشباب من الجنسين بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الأفراد والمجتمعات.

وقال حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، إن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتقديم الدعم اللازم لهم ، وتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول مخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة أسبابها ، وتأثيراتها على رؤية التنمية الشاملة والاقتصاد القومي المصري.

وأضاف مدير المديرية أنه حضر الندوة عدد كبير من الشباب بمركز مطوبس ، بالمحافظة، ولفيف من القيادات الشبابية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب وممثلي النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني.

وجدير بالذكر أن محافظة كفرالشيخ من المحافظات التي تعد مركزاً على الخريطة المحلية والافريقية للهجرة غير الشرعية بسبب موقعها على ساحل البحر المتوسط والقرب من البلدان الأوروبية.

وأشار إلى أنه تأتي هذه الندوة في إطار خطة مديرية العمل فى تنظيم عدد من الفعاليات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسُبل الحد منها، ورؤية القيادة السياسية في تنمية الكوادر البشرية الوطنية باعتبارها سواعد التنمية وركيزة بناء الجمهورية الجديدة.