الأحد 05 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مراكز الإصلاح تستقبل عددًا من رجال الدين المسيحي للاحتفال بعيد القيامة المجيد

مراكز الإصلاح تستقبل
مراكز الإصلاح تستقبل عددًا من رجال الدين المسيحي

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان واستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.

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وبمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد لعام 2024.. فقد إستقبلت (مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية) عدداً من رجال الدين المسيحى ، وذلك لإقامة الصلوات والشعائر الدينية ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الإحتفال بهذه المناسبة ، كما تم تقديم بعض الهدايا وكحك العيد "الذى تم إعداده بقطاع الحماية المجتمعية" لهم إحتفالاً بتلك المناسبة .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

 

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