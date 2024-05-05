وكيل صحة البحيرة يتفقد العيادات المتنقلة المتمركزة أمام الكنائس

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره، أن العيادات المتنقلة المتمركزة أمام الكنائس تؤدى أعمالها الطبية والعلاجية للجميع على أكمل وجه وبصورة مشرفة لاقت استحسان الجميع ، وأن العيادات متمركزة أمام الكنائس منذ أمس السبت وسيستمر تواجدها فى الأماكن المخصصة لها حتى السادسة من مساء غدا الإثنين لتأمين الإحتفالات بيوم شم النسيم.

وأضاف بأن العيادات بها أطباء أخصائيين وتمريض مدرب على أعمال الطوارئ ، ومزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ ، والكشف والعلاج بالمجان، مشيرًا إلي أن ذلك يأتي بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بشان لتأمين الطبي

بشأن التأمين الطبي الكامل لسلامة وصحة الإخوة المسيحيين أثناء الإحتفال بعيد القيامة المجيد ، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم ، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر ، كذلك التأمين الطبي للإحتفال بشم النسيم .

ولفت إلى أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين وكل ما يتعلق بالأمور الطارئة، وعلى أهبة الإستعداد لأي أمرٍ طارئ مهما كان ومزودة بكافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة ، وبها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ على أعلى مستوى من الجودة فى الأداء لخدمة الجميع، مؤكدًا وجود فرق المبادرات الرئاسية للإعتلال الكلوى ودعم صحة المرأة والأورام السرطانية وغيرها ، يقومون بعملهم من خلال قياس الضغط والسكر والتحاليل الطبية المختلفة .

مع تواجد فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي لعمل التوعية الصحية فى مختلف الموضوعات الصحية ، وخاصة التوعية الخاصة بخطورة تناول الأسماك المملحة والمدخنة فى شم النسيم .

وكذلك قيام فرق العمل بتنظيم الأسرة بالمديرية بالتواجد أمام الكنائس مع العيادات المتنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية .

جاء ذلك خلال تفقده للعيادات المتنقلة المتمركزة أمام الكنائس بدمنهور ، فى حضور فرق العمل المشرفة على تأمين الكنائس أثناء الإحتفالات بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.

ومن الجديربالذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة قد أعدت مسبقا خطة تأمين طبي لتأمين الإحتفالات بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، من خلال التنسيق بين الدكتوره أميره عبدالعال مدير إدارة تنظيم الأسرة ، والدكتورة بسمه عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، والدكتورة ايمان عماره مسئول المبادرات الرئاسية بالمديرية ، والدكتورة ريم حجاج مسئول العيادات المتنقلة بتنظيم الأسرة ، والدكتورة نسمه صلاح مدير إدارة الثقافة الصحية .