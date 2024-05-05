سقوط أمطار بالإسكندرية.. وتحذير من منخفض مفاجئى

شهد طقس محافظة الاسكندرية صباح اليوم الاحد تقلبات جوية يصحبها نشاط للرياح وهطول امطار مفاجئة فى بعض المناطق شرق المدينة ، تزامنا مع منخفض جوي يضرب البحر المتوسط والمحافظات الساحلية وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، استقرت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، حيث بلغت العظمى منها 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، مع رياح نشطة نسبيا بلغت سرعتها 38 كم/الساعة. ،ومن المتوقع خلال الساعات القادمة تقدم بعض السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وحذرت الأرصاد الجوية من الانخفاض المفاجئ تعرض له البلاد يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية و في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وسط فرص سقوط أمطار خفيفة على شمال محافظة الوادي الجديد عند واحة الفرافرة والداخلة والخارجة، كما توجد فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، كما تنشط الرياح في معظم المحافظات.

ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية،إستمرار حالة الطوارئ،لمواجهة موجة الطقس المتقلب، وواصلت الشركة نشر 180 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية خاصة بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير الشنايش والمطابق.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية،استمرار انتظام حركة الملاحة البحرية، ورسو السفن وتداول الحاويات، بمينائي الإسكندرية والدخيلة، اليوم، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

من جانب اخر أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، استمرار رفع الرايات الحمراء بكافة الشواطئ، عدا شاطئ سيدي بشر، بسبب ارتفاع أمواج البحر وسرعة الرياح.

حذر الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس إدارة السياحة والمصايف، المواطنين من نزول البحر نهائيًا، ومنع نزول "البدالات"، نظرا لارتفاع الأمواج وما تشكله من خطورة على الأرواح.، وأشار إلى أن القرار مستثنى منه شاطئ سيدي بشر فقط لوجود حاجز أمواج أمامه حيث رفع به الرايات الصفراء التحذيرية والتي تعني أن السباحة آمنة ولكن مع الحذر.

وتعتبر الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائيا، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.