محافظ الشرقية يفتتح فعاليات احتفالية "يوم الشرقية" بميدان طلعت حرب بالزقازيق| صور

بمناسبة اعياد الربيع..

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فعاليات احتفالية "يوم الشرقية" والتي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والهيئة العامة لقصور الثقافة ونقابة الفنانين التشكيلين ومؤسسة الفن والحياة تحت رعاية وزارة السياحة والأثار ومحافظة الشرقية للتعريف بالموارد السياحية للمحافظة وما تشتهر به من الفنون الشعبية والحرف التراثية وذلك بميدان طلعت حرب بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق.

تفقد محافظ الشرقية، معرض المنتجات اليدوية والتراثية والمقام بمشاركة 17 حرفي والذي يعكس أصالة تراثنا العربي الأصيل بما يضمه من رصيد حضاري وفكري وثقافي مشيدا بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة والتي تُعد نواه لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتساهم في حل مشكلة البطالة.

كما تفقد محافظ الشرقية، معرضاً للفنون التشكيلية يضم (لوحات فنية – صور فوتوغرافية – منحوتات) لعدد 40 فنان تشكيلي من القاهرة والإسكندرية تعبر عن أهم المعالم والأماكن السياحية والشخصيات بالمحافظة بالإضافة الي ورشة حية للرسم بالاشتراك مع نقابة الفنانين التشكيلين ومؤسسة الفن والحياة.

تخلل الافتتاح تقديم عروض فنية للفنون التراثية المميزة للمحافظة قدمتها فرقة الشرقية للفنون الشعبية بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة لراقصي التنورة فضلاً عن تقديم عرض للمواهب الموسيقية لقادرون باختلاف بمركز قيثارة للفنون .

كما تفقد المحافظ قسم التنشيط والترويج السياحي للمقاصد السياحية بمحافظة الشرقية وتسويق برنامج رحلات لزيارة (نقطة مسار العائلة المقدسة - قرية القراموص - برك الصيد - المباني ذات الطراز المعماري الموجودة بالمحافظة).

أوضح محافظ الشرقية أن المعرض يمنح الفرصة لجميع منتجي الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم اليدوية على نطاق واسع بما يعزز قدراتهم الاقتصادية ويعمل علي تحقيق التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 مؤكدا أن المنتجات المعروضة تُعد نواه لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتساهم في حل مشكلة البطالة.

وشارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان، وممثلا عن مكتب المستشار العسكري، والدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، و أحمد واصف مدير قصر ثقافه الزقازيق، والدكتور مصطفى غنيم رئيس مجلس ادارة مؤسسة الفن والحياة، وغاده زاهر مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شهد إحتفالية مديرية الشباب والرياضة بتكريم الأبطال الرياضيين والحاصلين على بطولات محلية وعالمية في ألعاب ورياضات (رفع الأثقال – المصارعة الحرة - الكاراتيه – الهوكي – كرة الجرس للمكفوفين – الشوت بوكس - سباق الترايلثون)، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب البرلمان وذلك بقاعة اجتماعات الديوان العام.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية، مشيداً بالمستوى المتميز لأبطال الألعاب الفردية والجماعية من أبناء المحافظة في حصد البطولات وتحقيق المراكز الأولى على المستوى المحلي والقاري والعالمي ، متمنياً لهم الإستمرار في حصد البطولات القارية والعالمية ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

كما قدم المحافظ الشكر للأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنيًا ونفسيًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية ، مشيداً بدعم وزير الشباب والرياضة المستمر لكافة الألعاب الرياضية وتشجيع المتميزين رياضياً لتحطيم الأرقام القياسية وحصد البطولات القارية والدولية.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، اعقبه كلمة للدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أعرب فيها عن امتنانه لمحافظ الشرقية لحرصه على مشاركة احتفالية مديرية الشباب والرياضة لتكريم الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية لتمثل لهم قوة دفع حقيقية لمواصلة الإنتصارات والفوز بالميداليات الذهبية، مؤكداً أن المديرية جادة في اكتشاف المواهب الشابة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتهيئة الأجواء المناسبة لها لتجهيزها بدنياً وفنياً لتشارك في البطولات الرياضية.

شهدت الاحتفالية تكريم محافظ الشرقية للاعبين الحاصلين على بطولات محلية وعالمية في الألعاب الفردية والجماعية وذلك بمنحهم شهادات تقدير هم:

· اللاعب ضياء جودة، بطل أفريقيا للمصارعة الحرة والمتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

· اللاعب عمر أحمد محمود الخشنية، الحاصل علي الميدالية الذهبية في بطولة كأس أفريقيا وكأس العرب للترايثلون.

· لاعبو الشرقية من ذوي القدرات والهمم المشاركين في كأس العالم لرفع الأثقال والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

· لاعبو فريق كرة الجرس للمكفوفين بنادي السكة الحديد.

· لاعبو الشرقية بمنتخب مصر للهوكي الفائزين ببطولة الهوكي بدورة الألعاب الأفريقية بغانا.

· لاعبو الشرقية من ذوي القدرات والهمم المشاركين في بطولة الجمهورية للكاراتيه موسم 2023 - 2024 م.

· لاعبو فريق الشوت بوكس المشارك في بطولة العالم للشوت بوكس.

وفي نهاية الاحتفالية حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع اللاعبين المكرمين الذين أعربوا عن سعادتهم لاستقبال المحافظ لهم وتكريمهم لتفوقهم الرياضي، مؤكدين أن هذه اللحظات لا تنسى وستظل في ذاكرتهم دائمًا لتمثل لهم دافعاً حقيقياً لاستكمال تحقيق الإنجازات والحصول على الميداليات الذهبية وحصد الميداليات ورفع اسم المحافظة عاليًا.