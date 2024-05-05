غدًا 7 مايو .. أسوان تستعد لتلقى طلبات التصالح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم الإستعداد الجيد والجاهزية الكاملة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بواقع 10 مراكز لإستقبال المواطنين وتلقى طلبات التصالح بدءاً من غداً الثلاثاء الموافق 7 مايو الجارى، وتم تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجى للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكداً على ضرورة التأكد من إستيفاء جميع ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية ، وخاصة أنه يتم متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لهذا الملف الهام بكل مركز ومدينة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن من خلال رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى ، عبر وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وبمختلف الوزارات والجهات المختصة.

وأشار اللواء أشرف عطية ، إلى أن ذلك يتكامل بإتاحة كافة المعلومات والبيانات داخل المراكز التكنولوجية لسرعة إنهاء إجراءات التصالح ، وتحقيق أعلى معدلات من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطنين ، لافتاً إلى أنه تم ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات فى إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة فى التيسير على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لهم لتقنين أوضاعهم .