رسمياً.. صعود البلاستيك لدوري القسم الثاني

اسدل الستار على منافسات الجولة السادسة والعشرين والأخيرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، حيث أسفرت عن صعود فريق البلاستيك للدوري القسم الثاني ب .

نتائج المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث :

صعود فريق البلاستيك بقيادة احمد عبد الغني للقسم الثاني بعد فوزه على فريق الماظه الهابط للدوري القسم الرابع بقيادة رمضان عبد الستار بهدفين نظيفين سجلها حسن عبده ومحمد تريكه.

احتفالات فريق البلاستيك

احتفالات فريق البلاستيك

فاز فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن على فريق شباب بطا بقيادة شريف رضا بهدف دون رد سجله أحمد نصر

فاز فريق شباب طوخ بقيادة عمرو جلال على فريق المطرية بقيادة احمد البدري بهدفين مقابل هدف.

فاز فريق المرج بقيادة محمد شعرواي مع فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر بهدفين مقابل هدف.

فاز فريق القناطر الخيريه بقيادة محمود طه على فريق أسكو بقيادة أشرف ابو رجيلة بهدفين مقابل هدف

فاز فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر علي فريق شباب ابو السعود متذيل المجموعه بقيادة تامر الباشا بهدفين نظيفين.

فاز فريق شباب قليوب بقيادة احمد عبد النبي على فريق الطيران بقيادة محمد عباس بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة السادسة بمجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث :