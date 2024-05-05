الأحد 05 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. صعود البلاستيك لدوري القسم الثاني

فريق البلاستيك
فريق البلاستيك

اسدل الستار على منافسات الجولة السادسة والعشرين والأخيرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، حيث أسفرت عن صعود فريق البلاستيك للدوري القسم الثاني ب  .

 

نتائج المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث : 

 

  • صعود فريق  البلاستيك بقيادة احمد عبد الغني للقسم الثاني   بعد فوزه على فريق الماظه الهابط  للدوري القسم الرابع بقيادة رمضان عبد الستار بهدفين نظيفين سجلها  حسن عبده ومحمد تريكه.

 

احتفالات فريق البلاستيك 
احتفالات فريق البلاستيك 

 

 

  • فاز فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن  على فريق شباب بطا  بقيادة شريف رضا بهدف دون رد سجله أحمد نصر

 

  • فاز فريق شباب طوخ بقيادة عمرو جلال على فريق المطرية  بقيادة احمد البدري  بهدفين مقابل هدف.

 

  • فاز فريق المرج بقيادة محمد شعرواي مع فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر بهدفين مقابل هدف.

 

 

  • فاز فريق القناطر الخيريه  بقيادة محمود طه  على فريق أسكو بقيادة أشرف ابو رجيلة  بهدفين مقابل هدف

 

  • فاز فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر علي فريق شباب ابو السعود متذيل المجموعه بقيادة تامر الباشا   بهدفين نظيفين.

 

  • فاز فريق شباب قليوب  بقيادة احمد عبد النبي على فريق الطيران بقيادة محمد عباس   بهدفين مقابل هدف.

 

 

ترتيب المجموعة السادسة بمجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث  :

 

  1. البلاستيك 61 نقطة
  2. بنها      61 نقطة
  3. طوخ   52 نقطة
  4. المرج   42 نقطة
  5. شباب قليوب 37 نقطة
  6. الطيران 35 نقطة
  7. هليوبوليس 34نقطة
  8. اسكو   30 نقطة
  9. المطرية 29 نقطة
  10. القناطر الخيريه 28نقطة
  11. شباب بطا   25 نقطة
  12. بهتيم 25نقطة
  13. ألماظة 21 نقطة
  14. أبوالسعود 10 نقاط
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