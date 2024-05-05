رسمياً.. صعود البلاستيك لدوري القسم الثاني
اسدل الستار على منافسات الجولة السادسة والعشرين والأخيرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، حيث أسفرت عن صعود فريق البلاستيك للدوري القسم الثاني ب .
نتائج المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث :
- صعود فريق البلاستيك بقيادة احمد عبد الغني للقسم الثاني بعد فوزه على فريق الماظه الهابط للدوري القسم الرابع بقيادة رمضان عبد الستار بهدفين نظيفين سجلها حسن عبده ومحمد تريكه.
- فاز فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن على فريق شباب بطا بقيادة شريف رضا بهدف دون رد سجله أحمد نصر
- فاز فريق شباب طوخ بقيادة عمرو جلال على فريق المطرية بقيادة احمد البدري بهدفين مقابل هدف.
- فاز فريق المرج بقيادة محمد شعرواي مع فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر بهدفين مقابل هدف.
- فاز فريق القناطر الخيريه بقيادة محمود طه على فريق أسكو بقيادة أشرف ابو رجيلة بهدفين مقابل هدف
- فاز فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر علي فريق شباب ابو السعود متذيل المجموعه بقيادة تامر الباشا بهدفين نظيفين.
- فاز فريق شباب قليوب بقيادة احمد عبد النبي على فريق الطيران بقيادة محمد عباس بهدفين مقابل هدف.
ترتيب المجموعة السادسة بمجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث :
- البلاستيك 61 نقطة
- بنها 61 نقطة
- طوخ 52 نقطة
- المرج 42 نقطة
- شباب قليوب 37 نقطة
- الطيران 35 نقطة
- هليوبوليس 34نقطة
- اسكو 30 نقطة
- المطرية 29 نقطة
- القناطر الخيريه 28نقطة
- شباب بطا 25 نقطة
- بهتيم 25نقطة
- ألماظة 21 نقطة
- أبوالسعود 10 نقاط