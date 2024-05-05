أسعار السمك اليوم الأحد بسوق العبور في عيد القيامة قبل شم النسيم

أسعار الاسماك اليوم الاحد.. شهدت أسعار الاسماك خلال الفترة الصباحية اليوم الحد في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، استقرارًا، وهذا بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد واحتفالات الدولة المصرية وعيد شم النسيم، وسجل كيلو البلطي الأسواني ما بين 30 إلى 70 جنيهًا «تكنا بلاستيك».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الاحد في سوق العبور للجملة، بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد واحتفالات الدولة الوطنية المصرية وعيد شم النسيم، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار السمك اليوم الأحد بسوق العبور للجملة

البلطي "1" من 53 : 59 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

البلطي "2" من 50 : 52 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 30 : 70 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 50 : 250 جنيهًا.

سجل البوري "1" من 100 : 140 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل البوري "2" من 85 : 95 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

وهناك أنواع أخرى من الأسماك والمأكولات البحرية المختلفة

قشر البياض نحو من 110 : 150 جنيهًا للكيلو.

البياض الأملس "1" بلدي نحو من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

البياض الأملس "2" بلدي نحو من 40: 80 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

القراميط - شيلان من 30 : 70 جنيهًا للكيلو.

سعر الثعابين من 50 : 350 جنيهًا للكيلو.

مكرونة خليجي من 75 : 115 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

مكرونة سويسي من 85 : 145 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

برانيس إسكندراني من 85 : 145 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 50 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

موسى ما بين 180 : 420 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سبيط - كليماري- سابيا ما بين 180 : 420 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

القرش من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

الحدادي من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

الكابوريا من 40 : 220 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب -صندوق فوم- تكنة بلاستيك».

سمك مرجان 1 من 75 : 115 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سمك مرجان 2 من 50 : 70 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سمك مرجان مجمد من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سمك بربون 1 من 85 : 145 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

بربون 2 من 55 : 75 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

بربون مجمد من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

دنيس من 100 : 260 جنيهًا للكيلو «تكنة بلاستيك».

مازليا - كشر من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

شعور من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وقار من 110 : 160 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

قاروص - لوت من 90 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

موزة من 70 : 100 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

باغة من 20 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سردين من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

كسكمري من 60 : 80 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سردين مجمد ما بين 50 : 90 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

ماكريل مجمد من 100 : 140 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

جمبري جامبو من 530 : 630 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

جمبري "1" من 440 : 520 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

جمبري "2" من 330 : 430 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

جمبري مجمد "2" من 175 : 425 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

جمبري "3" من 100 : 270 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.