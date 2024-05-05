البابا تواضروس الثاني: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة جدًا في تاريخ مصر

علق البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على تجسيد فيلم “السرب” لفترة الذي استشهد فيه مسيحيين في فبراير 2015 على خلفيتهم الوطنية والدينية في ليبيا، مشددًا على أنه خلال هذه الحادثة جرى عرض فيديو بتنفيذ عملية الاغتيالات.

وأوضح في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف، أن هذا المشهد كان منظرا مؤلما للغاية يعبر عن العنف والإرهاب، مضيفًا: “في اليوم التالي، عزانا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال عبارة جميلة وهي مرضتش آجي أعزي من غير ما آخد ثأر ولادنا”.

وتابع البابا تواضروس الثاني: "لم نكن نعلم التفاصيل، لكن فيلم السرب كشفها"، موضحًا أن فيلم السرب يسجل صفحة مهمة جدا في تاريخ مصر، وقال: "أشكر قواتنا المسلحة المصرية على تقديم الفيلم بهذه الصورة وأن يسجل بطولة شباب مصري وبطولة قوات مصرية في الوقت ذاته وستحكي الأجيال بها فيما بعد".



حصد فيلم السرب بطولة النجم أحمد السقا إيرادات بلغت 6 ملايين و909 ألف جنيهًا خلال 3 أيام عرض فى السينمات.

قرر صناع فيلم “السرب” بطولة النجم أحمد السقا على اهداء الفيلم إلى شهداء مصر، حيث تم التنوية في بداية تتر العمل الذي طرح فى جميع دور العرض السينمائية.

حرص النجم أحمد السقا على كشف كواليس أحد أصعب مشاهده فى فيلم السرب الذى يقوم ببطولته، والذي تم طرحه فى دور العرض أمس الأربعاء، وذلك أثناء حلوله ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى.

وتحدث السقا في تصريحاته حول مشهد دفنه في الرمال قائلًا: "دوماً ما نبذل قصارى جهدنا من أجل أن تنال أدوارنا استحسان الجمهور، الذى أحياناً لا يعلم مدى صعوبة ما تم أمامه ليخرج بهذا الشكل، فمثلاً مشهد مثل حديثى وأنا بالكامل تحت الرمال باستثناء رأسى، أخذ مننا 4 ساعات كاملة كنت فيها تحت الأرض".

ينطلق عرض فيلم “السرب” بطولة النجوم أحمد السقا وشريف منير ودياب ونيللى كريم، في سينمات الخليج بدءا من يوم الخميس 9 مايو الجارى، حيث انطلق عرضه اليوم في مصر أمس 1 مايو.