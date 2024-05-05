قيادات الوفد بالفيوم يقدمون التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قدم عدد من قيادات حزب الوفد بالفيوم التهنئة للاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد.وشاركوهم فى الاحتفاليات التى اقيمت فى الكنائس.

وفى كنيسة مارجرجس بمدينة الفيوم قام محمد مختار نائب رئيس لجنة الوفد بالفيوم ونقيب المحامين الاسبق بالمحافظة والسيد علوش عضو الحزب بتقديم التهنئة للانبا ابرام مطران الفيوم ,كما حضروا الاحتفال والقداس الذى اقيم بهذه المناسبة .

وفى مركز سنورس قام وفد من لجنة الوفد بالمركز ضم الدكتور احمد برعى نائب رئيس لجنة الوفد بالفيوم والمتحدث الرسمى للحزب بالمحافظة وعبد الله حمد رئيس لجنة الوفد فى مركز سنورس والحاج عبد السلام جابر ومحمود شعيب عضوا هيئة المكتب وحسن عبد الظاهر قاسم بتقديم التهنئة بعيد الميلاد للقمص موسى كبير اساقفة كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة سنورس والقمص شاروبيم وللاخوة الاقباط فى الكنيسة .

وفى مركز طاميه قام كل من محمد البحيرى سكرتير عام لجنة الوفد بالمركز وشيرين فؤاد امين الصندوق ومحمد هوارى نائب رئيس اللجنة بتقديم التهنئة للدكتور سامى روفائيل راعى كنيسة مارجرجس فى طاميه .

بيان لجنة الوفد بالفيوم

وقد حرص الدكتور صابر عطا رئيس لجنة الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا وابراهيم عبد الباقى صالح السكرتير العام وعضو الهيئة العليا على اصدار بيان جاء فيه " يتقدم حزب الوفد بالفيوم الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة العامة وعضو الهيئة العليا و ابراهيم عبد الباقي السكرتير العام وعضو الهيئة العليا و أعضاء هيئة المكتب ورؤساء واعضاء اللجان المركزية ولجان الشباب والمرأة بخالص التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد الذي يتم الاحتفال به فى ربوع مصر كلها.وإن حزب الوفد بالفيوم وهو يتقدم بخالص التهنئة لكل الأخوة الأقباط بالمحافظة ليؤكد أن هذه المناسبة ربما تكون فرصة مناسبة للتعبير عن مشاعر المحبة والمودة التى تجمع بين أبناء الوطن الواحد"

وأضاف البيان" إننا نؤمن وسوف نبقى مؤمنين بأن قوة النسيج الوطنى وتلاحمه وتشابكه هى من ثوابتنا الوطنية المصرية، ولقد امتلأ تاريخنا الذى هو جزء من تاريخ هذه الأمة بالكثير من النماذج المضيئة التى تؤكد هذا المعنى وتبرهن عليه. خالص التهنئة للأنبا إبرام والاخوة المسيحيين... وعاشت مصر دائما وابدا وطنا عظيما ومظلة محبة ومساواة وسلام تجمع كل أبنائه".

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