صعود البلاستيك وبيلا والجياد للقسم الثاني

اسدل الستار على منافسات دوري القسم الثالث، والتي شهدت صعود ثلاثة أندية لدوري القسم الثاني ب وهم : البلاستيك وأصحاب الجياد وبيلا .

نجح فريق البلاستيك بقيادة أحمد عبد الغني في الصعود للقسم الثاني بعد ان فاز علي ألماظة بهدفين و في نفس المجموعة فاز بنها علي بطا بهدف نظيف و تساوي الفريقين في النقاط لكن تأهل البلاستيك بأفضلية المواجهات المباشرة.

و في مجموعة اسكندرية و البحيرة حسم أصحاب الجياد الصدارة بقيادة محمد فهمي و صعد رسميًا للقسم الثاني بعد الفوز علي المنتزه بهدف و خسارة منافسه الدلنجات من ايتاي البارود بثلاثة اهداف نظيفة.

وتأهل بيلا رسميًا لدوري القسم الثاني ب بعد ان فاز علي منافسه المباشر بلطيم بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة السادسة بمجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث :

1. البلاستيك 61 نقطة

2. بنها 61 نقطة

3. طوخ 52 نقطة

4. المرج 42 نقطة

5. شباب قليوب 37 نقطة

6. الطيران 35 نقطة

7. هليوبوليس 34نقطة

8. اسكو 30 نقطة

9. المطرية 29 نقطة

10. القناطر الخيريه 28نقطة

11. شباب بطا 25 نقطة

12. بهتيم 25نقطة

13. ألماظة 21 نقطة

14. أبوالسعود 10 نقاط