وكيل تعليم الغربية يهنئ مطران طنطا بعيد القيامة المجيد

قدم اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التهنئة إلي نيافة الحبر الجليل الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس , بمناسبة عيد القيامة المجيد ، داعيا الله أن يعيده دائما على الإخوة الأقباط والمصريين جميعا بالخير والاستقرار والمحبة.

وأكد وكيل الوزارة، أن مصر ستظل دائماً نسيجاً واحدا مترابطا تجمعه مشاعر المحبة والإخاء ، والتي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب ، متمنيا أن يدٌيم الله نعمة الآمان والإستقرار والإزدهار على مصرنا الغالية ، وأن تستمر خطط البناء والتنمية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أضاف حسن، على وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

رافق وكيل الوزارة في زيارته اليوم ، الدكتور السيد العراقى ، مدير عام الشئون التنفيذية ، و عبدالفتاح عبده ، مدير عام التعليم العام ، و محمد حمودة ، مدير إدارة الأمن بالمديرية، و ايمان عبد المعز ، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية .