حدائق الصالحية الجديدة تستعد لأعياد الربيع وشم النسيم

رفعت مدينة الصالحية الجديدة، درجة الإستعداد القصوى لإستقبال أعياد شم النسيم والإخوة الأقباط، وذلك برفع كافة الإشغالات حول محيط الكنائس، والحدائق العامة والمتنزهات، والتأكد من رفع كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمال النظافة حولها.

واستعدت المدينة الخضراء، لزوارها وسكانها لقضاء غدا يوم شم النسيم في حدائها الواسعة، التي يقصدها سكان مراكز المحافظة، لقضاء يوم عائلي في جو ربيعي معتدل بين الأشجار والزهور الجميلة الخلاقة.

ووجه المهندس خالد شاهين، رئيس مدينة الصالحية الجديدة، بتحسين البيئة الخضراء في المدينة الواعدة، حيث تم تكليف إدارة الزراعة برفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق في مختلف أنحاء المدينة، وذلك بإعادة زراعة النباتات الملونة وإزالة الزراعات الضعيفة.

وأشار إلى أن هذه الجهود من شأنها المساهمة في توفير متنفس طبيعي للمواطنين وزوار المدينة في أعياد الربيع، لكي يستمتعوا بالأماكن الخضراء خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة، حيث أن توفير مساحات خضراء جميلة ونظيفة ستساهم في رفاهية المواطنين، وتساهم في تحسين الجودة البيئية للمدينة التي تحتوي على 550 ألف متر مسطحات خضراء، وبالتالي ستعمل على تحقيق بيئة مستدامة وجميلة لجميع المواطنين.

وقد كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية؛ مدير مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف برفع حالة الإستعداد القصوى في المستشفيات، وخاصة في الإستقبال والطوارئ، ووحدات الإسعاف وبنوك الدم، ومراكز علاج التسمم وإمداد المستشفيات بالمحاليل اللازمة والأمصال المعالجة لحالات التسمم تزامنا مع الإحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.

وتشتهر محافظة الشرقية بوجود العديد من المتنزهات، مثل حديقة الكفراوي ونادي الرواد والصفوة والنادي الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، وحديقة الحيوان والمصرية بلازا ونادي الشرقية بمدينة الزقازيق، والمسطحات الخضراء بمدينة الصالحية الجديدة أهم المتنزهات لمدن شمال الشرقية.

وفي سياق متصل، تشهد أسواق وحلقات السمك والمحال التجارية في مدن وقرى محافظة الشرقية، حالة من الركود الواضح، خلال الأيام الحالية، وذلك استجابة لحملة المقاطعة التي انطلقت من المحافظات الساحلية بدءً من بورسعيد وامتدادً بالإسكندرية، في ظل قيام عدد من التُاجر بعمل عروض تسويقية أو تخفيضات بنسب تتراوح ما بين الـ 10 إلى 20٪ كنوع من جذب زبائنهم والحفاظ عليهم.

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