الأقباط يؤدون قداس عيد القيامة بكنائس الإسماعيلية

أدى الأخوة الأقباط بالإسماعيلية، قداس عيد القيامة، صباح اليوم الأحد، وسط حالة من البهجة بكنائس ومطرانيات الإسماعيلية.

وشهد محيط الكنائس إجراءات أمنية مشددة، مع وجود مكثف لعناصر الشرطة لتأمين الاحتفالات، بالتزامن مع توافد المئات من المواطنين على كنيسة رئيس الملائكة الجليل ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمنطقة الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية.

وكان المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، حضر، مساء أمس السبت، قُداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها"، بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة لأقباط الإسماعيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

جاء ذلك بحضور النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، رئيس حي ثالث، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.

وقام اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بزيارة كنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، النائب حماد موسى، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، ممثلي الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستهل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم، بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، وكاتدرائية القديس مرقس للأقباط الكاثوليك "الكنيسة الفرنساوي"، والكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية.

وأكد بشارة، أن المصريين دائمًا ما يثبتون أنهم نسيج واحد، خصوصًا في الأعياد، حيث يحتفل المصريون جميعًا بالأعياد، لا فرق بين مسلم ومسيحي، موجهًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعًا، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن تكون أيام خيرًا ونماءً على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها، مسلمين وأقباطًا، ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

ووجَّه الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس رسالة شكر وتقدير للواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والقيادات التنفيذية والأمنية على تقديم التهنئة، صباح أمس السبت، بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما وجَّه الشكر للمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والحضور الكريم على المشاركة في قداس عيد القيامة.