إصابة شاب بحالة إغماء خلال احتفاله داخل كنيسة بالفيوم

أصيب شاب بحالة إغماء خلال تواجده داخل كنيسة مارجرجس بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، اثناء الإحتفال بعيد القيامة المجيد، وتم إستدعاء سيارات الإسعاف وعمل الاسعافات اللازمة له والاطمئنان عليه بعد الإفاقة.

كان مرفق إسعاف الفيوم قد تلقي بلاغا، بإصابة شاب بحالة إغماء أثناء تواجده للإحتفال بعيد القيامة بكنيسة مارجرجس بقرية العجميين بمركز أبشواي، وعلي الفور إنتقلت سيارة الإسعاف الي الكنيسة، وتبين أن الشاب يدعي ملسيا رامي 14 سنة وأصيب بحالة إغناء وتم عمل الإسعافات اللازمة له وإفاقته .

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيب 3 اشخاص في حادث إصطدام سيارة ربع نقل بالرصيف، بالطريق الدائري بالفيوم، بمدخل حي باغوص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري، بمدخل حي باغوص، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن سيارة ربع نقل إصطدمت بالرصيف وأسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.