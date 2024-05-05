البحيرة تكثف حملاتها التموينية على الأسواق بالمراكز

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملات تموينية مكثفة علي الأسواق بالقري والمدن، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، وسمير البلكيمى وكيل المديرية، والتي أسفرت عن ضبط 240كجم دهون بلدية غير صالحه للإستهلاك الآدمي، و6 محلات جزارة يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية وبعرضوا للبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار .

وبحملات مماثلة بمركزى دمنهور والدلنجات تم ضبط 4 مخابز لتصرفهم فى 95 شيكارة دقيق بلدى و 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 17 محضر لعدم نظافة أدوات العجين و لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور

وبمركزى كوم حمادة ورشيد، تمكنت الحملة من ضبط كمية من الأسماك المملحه غير صالحة للإستهلاك الآدمي و10مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بتجميع 8 شكائر دقيق بلدى مدعم كما تم غلق مخبزين لمدة 3 شهور لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار 34جرام بالرغيف الواحد وتم تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

وعلي جانب آخر قامت مديريه الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتورمحمد سالم وبالتنسيق مع مديرية التموين، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية من خلال إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم تحت إشراف الدكتور هادي الجندي بتنظيم عدة حملات رقابية بمراكز كفر الدوار وأبو حمص و ايتاى البارود والمحمودية وادكو و حوش عيسى وأبو المطامير، أسفرت عن تحرير 31 محضر متنوع وضبط كمية من اللحوم والأسماك المملحة ومصنعات اللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم خلال أعياد القيامة المجيد وفترة الأجازات والعطلات الرسمية، ومتابعة الأسواق والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

كما شددت نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية علي المخابز البلدية بمختلف قري ومدن المحافظة لضمان وصول رغيف خبز مطابق للمواصفات إلي المواطنين.