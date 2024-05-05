أسعار العملات صباح اليوم الأحد بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد

أسعار العملات العربية والأوروبية.. شهدت أسعار العملات العربية والأوروبية خلال مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الاحد، في البنوك وماكينات الصرف الآألي الـATM، استقرارًا، بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه وسجل نحو 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 154.96 جنيه للشراء، و155.99 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والأوروبية والدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك وماكينات الصرف الآلي الـatm، وبالسوق السوداء، بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، وتحرص الوفد على تقديم الخدمات السعرية كافة لمتابعيها للوقوف وعرض آخر المستجدات التي تطرأ على الأسواق وأسعار مختلف السلع، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية والأوروبية اليوم الأحد

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.74 جنيه للشراء، 60.21 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 51.13 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.74 جنيه للشراء، 60.21 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 154.96 جنيه للشراء، و155.99 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

أسعار الدولار في بعض البنوك

سجل سعر الدولار في البنك المركزي للشراء نحو 47.88 جنيه.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي للبيع نحو 48.02 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للبيع نحو 48 جنيهًا.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء نحو 47.9 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي

وسجل سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي الإسلامي للبيع نحو 48.2 جنيه.

كما سجل سعر الدولار اليوم في مصر ابوظبي الإسلامي للشراء نحو 48.1 جنيه.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم في السوق السوداء تراجعًا كبيرًا بعد القفزات الكبيرة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، التي وصلت إلى 70 جنيهًا في الأشهر الماضية.

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للبيع نحو 47.71 جنيه.

بينما سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للشراء نحو 46.67 جنيه.