محافظ قنا يبدأ زياراته من دشنا لتهنئة المطارنة بعيد القيامة المجيد

بدأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، زياراته لمطرانيات المحافظة؛ للتهنئة بأعياد القيامة والربيع ، وبدأها بمطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكان فى استقباله نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها و القمص بولس متري وكيل مطرانية دشنا وعدد من الأباء الكهنة بالمطرانية.

رافق المحافظ، خلال الزيارة كل من اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة.

والعقيد أشرف بغدادى نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وفضيلة الشيخ أحمد أبوالوفا وكيل مديرية الأوقاف بقنا.

وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبد اللاه خبير رئيس مدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقدم محافظ قنا، تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم. وقال الداودى، إن المصريين يضربون أروع الأمثلة فى مشهد يتكرر كل عام خلال احتفالهم بالأعياد، لا فرق بين مسلم ومسيحى، يجمعهم هدف واحد وهو أن تتخطى بلدنا الصعاب والتحديات.

وحث المحافظ، الجميع مسلمين ومسحيين بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله، وأن تدوم المحبة والاخوة بيننا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أعرب المطران تكلا عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، مقدما الشكر والتقدير لمحافظ قنا وكافة القيادات لمشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة ، مؤكدا أن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهي الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة.

برقيات تهنئة:

في السياق ذاته، بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

قال المحافظ فى برقية التهنئة.. يسعدني أن ابعث لقداستكم بالإصالة عن نفسي ، وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، وأن تعود على قداستكم هذه الأيام بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيدا من الأمن والأمان والمحبة والسلام.

وبعث المحافظ أيضا برقية تهنئة مماثلة لعدد من المسئولين الأقباط ، حيث هنأ كل من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ، و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط .