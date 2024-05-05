بعد أحداث البحر الأحمر .. اقتصادي : قناة السويس والسياحة اهم مصدرين للعملة لمصر

أكد علي الإدريسي الخبير الاقتصادي تأثر اهم مصدرين للدخل الدولار في مصر بالأحداث التي تشهدها المنطقة وهما قناة السويس والسياحة.

وقال الخبير الاقتصادي انه في الوقت التي قامت مصر بأنشاء قناة جديدة كانت تنتظر تحقيق ايرادات ضخمة ولكن الاحداث منعت ذلك.

وقال علي الأدريسي ان جميع المؤشرات تشير إلى سوء الأمور ولابد من القائمين على قناة السويس ان يكون هناك بدائل اخرى للايرادات كالتصنيع والاعتماد على الخدمات اللوجيسية واصلاح السفن، ولابد من وجود حلول بديلة .

وقال الخبير الاقتصادي ان العديد من السفن تأخذ طريق رأس الرجاء الصالح الذي تزيد تكلفته عن قناة السويس بأكثر من مليون دولار ولكن السفن تضطر لذلك لانه في الوقت الحالي آمن من الخطر والهجمات.