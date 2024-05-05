بالصور.. إقبال كبير على معرض المبادرة الوطنية لتقسيط الأثاث بمول "الترجمان "

شهد معرض المبادرة الوطنية للتقسيط بمول العاصمة الترجمان سابقاً، بمنطقة وسط البلد، إقبالا كبيرا من المواطنين منذ انطلاقه يوم الثلاثاء الماضي.

ويقدم المعرض أقوى العروض والأثاث الدمياطي، بالإضافة للأجهزة والمفروشات والأجهزة الكهربائية، بأقل الأسعار، وبالتقسيط لجميع العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والعاملين بالقطاع الخاص، والافراد.

ويقوم على الجزء الخاص بالأثاث الدمياطي نقابة صناع الأثاث بدمياط، والتي أكد محمد مسلم المدير التنفيذي لنقابة صناع الأثاث، أنهم مستمرون في مبادرتهم لتقديم الأثاث بأقل الأسعار وأعلى جودة، مشيرا إلى أن المعرض مستمر بمول العاصمة "الترجمان" لمدة شهر.

فيما قال محمد الحطاب، أحد مصنعي الأثاث بدمياط وأحد القائمين على المعرض، إن هناك فرحة كبيرة من جانب الوافدين على المعرض بجودة المعروض، والعروض المقدمة، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا من جانب أعضاء النقابات المختلفة المجاورة للمعرض كالصحفيين والمحامين، والمهندسين، والأطباء، وغيرها من النقابات التي تقع بمنطقة وسط البلد.

وأشار، إلى أن هناك إقبالا من جانب المواطنين من مختلف أنحاء القاهرة وأيضا من المحافظات حضروا من أجل اقتناء الأثاث الدمياطي بأقل سعر.

فيما قال علي زهرة، أحد العارضين إنه يشارك في المعرض كصانع أثاث دمياطي بدلا من أن يذهب إليه المواطن القاهري إلى دمياط لشراء الأثاث منه، موضحا أن جودة الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث والأسعار اجبرت الكثير من زائري المعرض على الشراء.

فيما أكدت نقابة صناع الأثاث، أنها تعمل على خفض الأسعار في إطار مبادرات الدولة للتسهيل على المواطنين، مشددة على أنها ستستكمل خلال الفترة القادمة سلسلة معارضها داخل محافظات مصر، وستغزو العالم أجمع .