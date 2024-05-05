موعد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

يحل فريق ليفربول مساء اليوم الأحد ضيفاً ثقيلاً على توتنهام هوتسبير في قمة نارية ضمن منافسات الجولة 36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل فريق ليفربول المباراة بحثاً عن الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها الفريق في المباريات الأخيرة والتي أبعدته عن الصراعة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول أمام إيفرتون قبل أن يتعادل أمام وستهام في الجولة الماضية وهي المباراة التي شهدت نشوب أزمة قوية بين محمد صلاح نجم هجوم الفريق مع مدربه الألماني يورجن كلوب.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب البريمييرليج وفي رصيده 75 نقطة بفارق 8 نقاط عن آرسنال متصدر جدول الترتيب.

على الجانب الآخريدخل فريق توتنهام المباراة بظروف مشابهة بعد الهزائم التي تعرض لها الفريق في المباريات الأخيرة أمام تشيلسي وآرسنال.

ويأمل السبيرز بقيادة المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو في إنهاء الموسم بطريقة مميزة من خلال الخروج بنتيجة ايجابية من موقعة ليفربول.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة وفي رصيده 60 نقطة بعد 34 مباراة لعبها الفريق حتى الآن.

موعد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة توتنهام وليفربول ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة توتنهام وليفربول ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر قنوات بين سبورتس.