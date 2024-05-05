الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني..

وزيرة الهجرة تشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وزيرة الهجرة تشارك في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية «ميلاد المسيح»

 جاء ذلك بحضور عدد من السادة الوزراء: السيد المستشار علاء الدين فؤاد السيد، وزير شئون المجالس النيابية، ممثلاً عن دولة رئيس الوزراء، ود. محمد شاكر وزير الكهرباء، ود. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ود. منال عوض محافظ دمياط، هذا إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار رجال الدولة، والشخصيات العامة والسياسية والفنية، والسادة الإعلاميين والصحفيين.

وخلال مشاركتها في القداس الإلهي، قدمت السفيرة سها جندي خالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد، لافتة إلى أن عيد القيامة ليس مجرد عيد، وإنما مناسبة تدعونا للتأمل والتمعن في قيم الصبر والمحبة والفداء والإيمان وتحمل الشدائد.

كما وجهت وزيرة الهجرة رسالة تهنئة للمصريين جميعا بالداخل والخارج بهذه المناسبة، مؤكدة أن هذه الأيام نتشارك الاحتفالات على أرض مصر الغالية في حالة من التلاحم والتكاتف بين أبناء الشعب الواحد، على نحو يعكس المحبة والأخوة التي تعرفها بلدنا الحبيبة على مدار تاريخها الطويل، معربة عن محبتها ومحبة مصر الشديدة للأبناء في الخارج، وأنهم في القلب حتى وإن بعدوا.

IMG-20240505-WA0046
IMG-20240505-WA0046
IMG-20240505-WA0044
IMG-20240505-WA0044
IMG-20240505-WA0042
IMG-20240505-WA0042
IMG-20240505-WA0038
IMG-20240505-WA0038
IMG-20240505-WA0030
IMG-20240505-WA0030
IMG-20240505-WA0027
IMG-20240505-WA0027
IMG-20240505-WA0028
IMG-20240505-WA0028
IMG-20240505-WA0032
IMG-20240505-WA0032
IMG-20240505-WA0015
IMG-20240505-WA0015

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تهنئ جموع المصريين في الخارج والداخل بمناسبة عيد القيامة المجيد

مفاجآت في مبادرة السيارات.. حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع

الانتخابات الأوروبية.. جورجيا ميلونى في انتخابات البرلمان الأوروبى

السعودية تحذر: منع دخول مكة المكرمة ممن لا يتوافر لديهم تصريح دخول

ضوابط الاستفادة من مهلة الشهر لدفع الوديعة للمسجلين في مبادرة السيارات

الجريدة الورقية