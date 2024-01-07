الأحد 07 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

بحضور الرئيس السيسي..

وزيرة الهجرة تشارك في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية «ميلاد المسيح»

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء أمس السبت، في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد ترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

وأعربت السفيرة سها جندي عن بالغ امتنانها للقيادة السياسية الحكيمة، مضيفة أن الشعب المصري يثبت كل يوم أنه شعب واحد ومتلاحم، يواجه الكثير من التحديات ولكنه دائمًا شعب واع وواثق من نفسه وواثق من وحدة نسيجه.

السفيرة سها جندي تهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كما قدمت وزيرة الهجرة تهنئتها القلبية لقداسة البابا تواضروس ولجميع المسيحيين داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقالت: "إن هذه الاحتفالات تحمل البهجة معها، ويتعين علينا أن نتشاركها بمحبة وإخوة، وننتظرها كل عام ونؤكد ضرورة أن نتشارك في الفرح والحزن، آملة أن تشهد بلادنا الفرح والخير والبركات".

وتابعت الوزيرة قائلة: "نجدد العهد في كل مناسبة أن تكون مصر قبل كل شيء، وأن نتكاتف جميعا لرفعتها"، مشيرة إلى أن الله اختص هذا البلد بالأمن والأمان.

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