حدائق وشواطئ الدقهلية تتزين لاستقبال أعياد الربيع

مع قدوم شم النسيم، تبدأ الأسر بمحافظة الدقهلية في الاستعداد لهذا اليوم، ومعه تكون الطقوس المتوارثة من تلوين البيض، وتمليح الفسيخ ثم تناوله والذهاب إلي الحدائق والمتنزهات وشواطئ جمصة لقضاء يوم مع نسمات البحر العليل والهواء الطلق.

وشم النسيم عرفه قدماء المصريين منذ ما يقرب من خمسة آلاف سنة. وكان قدماء المصريين يحتفلون بذلك اليوم باحتفال رسمي كبير، ويجتمعون أمام الواجهة الشمالية للهرم قبل الغروب ليشهدوا غروب الشمس، فيظهر قرص الشمس وهو يميل نحو الغروب مقتربا تدريجيا من قمة الهرم، حتى يبدو للناظرين وكأنه يجلس فوق قمة الهرم، وتخترق أشعة الشمس قمة الهرم فتبدو واجهة الهرم أمام أعين المشاهدين وقد انشطرت إلى قسمين.

وتقول مريم محمد، إننا نجهز بالفعل ليوم شم النسيم لقضاء يوم ممتع للذهاب لمصيف جمصة ومعاناة زاد وزواد معانا الفسيخ والبيض الملون لنلعب ونلهو على شواطئ المصيف الساحرة .

وتشاركها في الرأي نهى إبراهيم، لقد جهزنا في يوم شم النسيم معنا كل شيء، وما يحلو لنا في هذا اليوم إنه يوم يجمع الأسرة من كل صوب ونحن نعتيره مناسبة للترويح عن النفس، وصلة الأرحام.

واستعدت محافظة الدقهلية لاستقبال عيد الربيع و"شم النسيم"، حيث تم تجهيز الحدائق العامة والنوادي ومراكز الشباب بالقري ، وشواطئ نهر النيل بمدن المنصورة وميت عمر، كما تم تجهيز شواطئ مصيف جمصة لاستقبال المصطافين خلال الاحتفال بيوم شم النسيم ، كما تم التنسيق مع كافة الجهات لتوفير وسائل المواصلات اللازمة وتوفير السلع الغذائية والخبز وتجهيز الحدائق بالمصيف.يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكداالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المحافظة استعدت لعيد الربيع من خلال تطوير الشواطئ والمتنزهات والأندية والحدائق فى جميع مراكز ومدن المحافظة وتم التشديد على المسؤولين من رؤساء الأحياء والمدن لتحقيق عنصر الأمان والنظافة فضلا عن قيام إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف لتنظيم حركة المرور و انتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدي للمخالفين .

وأشار إلى أنه تم تكليف رئيس مدينة جمصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لأن تكون المدينة فى أحسن صورها من ناحية النظافة وكافة المرافق لإستقبال الزوار وكذا زيادة عدد فرق الإنقاذ على الشاطئ وتمركز الإسعاف عليه التجاوب الفوري مع الطوارئ .

وفى هذا الشأن تابع محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، مايتم من أعمال تطوير ورفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بالمسطحات الخضراء الكائنة بنطاق الحى ، حيث قام قطاع الحدائق تقليم وتهذيب الأشجار بحديقة الزراعيين بمنطقة شارع الجيش، كما تم تنظيف أحواض النباتات وتقليم الحشائش بحديقة عروس النيل ، كما تم رفع مخلفات حديقة شجرة الدر بمنطقة المشاية السفلية، وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنة وتحسين الصورة البصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

واستعدت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، لتأمين احتفالات المصريين بشم النسيم، حيث تم وضع خطة محكمة تحت إشراف اللواء مروان حبيب مدير أمن االدقهلية، وتركزت على تشديد الإجراءات الأمنية على جميع الحدائق والمتنزهات، التي يقبل عليها المواطنون لقضاء إجازتهم، وتمركزت قوات الأمن في جميع الشوارع والميادين المتواجودة في نطاق المحافظة كما انتشرت قوات الانقاذ النهري بشواطيء نهر النيل بارجاء المحافظة .

كما تم إلغاء الإجازات والراحات، لجميع الضباط لمواجهة كافة التحديات الأمنية، واستعرض اللواء محمد عبدالهادى مدير شعبة البحث الجنائى بالدقهلية ، خطة التأمين وقام بجولة تفقدية للاطمئنان على الاستعدادات الأمنية، لتأمين جميع المواقع الشرطية والمنشآت الحيوية، وسيتم نشر أفراد الشرطة السريين لمواجهة حالات التحرش التي قد تحدث وتضمنت الخطة نشر خدمات تأمين الكنائس بنفس الكثافة وعدم تقليل اية خدمات امامها لاستقبال احتفالات شم النسيم.